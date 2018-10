Grobbelaar e i fantasmi del passato: "Ho ucciso tanti uomini in guerra"

In un'intervista rilasciata al The Guardian, l'ex portiere del Liverpool Bruce Grobbelaar ha rivissuto i fantasmi di un passato che lo ha visto arruolarsi nell'esercito del suo Paese (lo Zimbabwe) per la guerra civile di Rhodesia. E le sue dichiarazioni sono davvero shockanti: "Quanti uomini ho ucciso? Non posso dirlo, sono tanti. Anche per questo ho vissuto la vita giorno dopo giorno. O vivi tu, o loro. Spari, vai a terra, c'è uno scambio di proiettili. Ricordo di un compagno che tagliava le orecchie a ogni uomo che ammazzava. La sua famiglia era stata torturata e voleva vendetta. Il calcio mi ha davvero salvato, ha allontanato i pensieri oscuri di quella guerra".