© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Fabio Grosso questa mattina ha risolto il contratto con l'Hellas Verona. Qualche ora fa, vi abbiamo raccontato di una candidatura in ascesa per la panchina del Brescia con l'ex allenatore della Primavera della Juventus che adesso è largamente favorito per la successione di Eugenio Corini.