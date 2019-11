Grosso pronto all'esordio in A: finora un 7° posto e un esonero in B

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La Serie A, all'improvviso. Dopo gli incontri nella notte e l'annuncio della risoluzione col Verona, ormai manca soltanto il comunicato del Brescia: Fabio Grosso riparte, dalle Rondinelle. Il terzino campione del Mondo, quello che ci ha fatto piangere di gioia nel 2006, esordirà presto da allenatore nel massimo campionato. Senza, però, aver davvero convinto in Serie B.

Un settimo posto e un esonero. È questo il bilancio di Grosso da allenatore nel campionato cadetto. La prima avventura col Bari, dopo aver guidato le giovanili della Juve: non un anno semplice per i biancorossi, e infatti l'epilogo è drammatico, non certo per colpa del tecnico. Fermo, però, alla prima gara dei playoff. Media punti finale? 1,61. L'anno dopo, ecco l'Hellas: dura dalla 1^ alla 36^ giornata. Fatale la sconfitta col Livorno, in un girone di ritorno deludente. Media punti, in questo caso, più bassa: 1,44. E infatti arriva l'esonero. Subentra Aglietti, che va ai playoff e poi li vince.

Come giocherà? Sia al Bari che al Verona, Grosso ha scelto il 4-3-3 come modulo di riferimento. Con qualche occasionale concessione al 3-5-2. Il tridente vestirebbe bene il Brescia? Mica tanto. Finora, Corini ha giocato quasi sempre col 4-3-1-2, virando proprio sul 3-5-2 nelle ultime due (deludenti) uscite. A livello di uomini: tante punte centrali, pochi esterni d'attacco, ben tre trequartisti più Romulo che ha ricoperto questo ruolo spesso e volentieri.

Chi si adatterà a chi? La difesa a tre dovrebbe rimanere una soluzione di ripiego sia per la rosa del Brescia che per le idee di Grosso. Meno fantasioso il tridente offensivo con Romulo-Balotelli-Donnarumma, per quanto vorrebbe dire schierare (quasi) fuori ruolo due terzi del reparto. I precedenti col trequartista, per il tecnico classe '77, a dirla tutta ci sono: proprio con la primavera della Juve, in un contesto ovviamente molto diverso da quello richiesto a una squadra di "grandi". Grosso tornerà alle origini, per i suoi primi passi nella complicata strada della massima serie?