Grygera a TMW: "Questa Juventus è la più forte d'Europa"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Zdenek Grygera, ex terzino della Juventus, ai microfoni di TMW s'è espresso sulla squadra di Massimiliano Allegri: "E' la squadra più forte d'Europa? "Per quanto fatto finora viene da dire di si, perché le hanno vinte tutte. La partenza è stata meravigliosa, una squadra molto compatta e in più c'è Cristiano Ronaldo.