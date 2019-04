Zdenek Grygera, doppio ex della sfida, è stato intercettato dal nostro inviato all'ingresso dell'hotel che ospita l'Ajax. Il ceco, 87 presenze con la maglia della Juventus, ha confidato ai microfoni di Radio Bianconera che stasera tiferà per la Vecchia signora: "La Juve ha tutto per passare il turno, è più esperta e matura e può vincere la Champions. Io oggi tiferò Juve".