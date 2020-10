Gualtieri: "I conti dell'Italia sono a posto. Finanza pubblica pienamente sostenibile"

vedi letture

Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, ha parlato a margine della conferenza stampa di Giuseppe Conte. "I conti dell'Economia italiana sono a posto, servivano delle misure correttive, la nostra prospettiva è solida, sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Abbiamo indicato dei possibili scenari avversi, siamo in grado di far fronte a tutti gli scenari. Con il rimbalzo del terzo trimestre siamo pienamente nelle condizioni di gestire questa fase difficile, percorrere questo ultimo miglio di contenimento della pandemia e disponibilità dei vaccini. I ristori sono significativi, avvengono in un contesto di un'annata difficile ma che crediamo possano essere un aiuto concreto, in una strategia di finanza pubblica pienamente sostenibile".