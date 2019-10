© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Apprezzamento unanime per il tris dell'Atalanta, che si issa al terzo posto col successo sul Lecce, il primo nel nuovo stadio, come non mancano di sottolineare i twittatori più attivi. Ecco alcuni dei cinguettii più virali riferiti alla sfida di ieri:

L’Atalanta deve essere penalizzata: con la nuova curva gioca in 12#AtalantaLecce — il Gatto Pardo (@ilGatt0Pardo) October 6, 2019

Gabriel ha fatto almeno 3 o 4 miracoli altrimenti il punteggio sarebbe stato tennistico #AtalantaLecce — delinquentweet (@delinquentweet) October 6, 2019

Non siamo sul 7-0 perché in porta Gabriel sta facendo gli straordinari.... altrimenti..... imbarazzanti come alcune scelte tecniche iniziali (cambio Petriccione incluso) #AtalantaLecce — Cristian (@christian_gua80) October 6, 2019