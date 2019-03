Guardiola allontana la Juventus: "Via dal City solo se mi licenziano"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola, nella conferenza stampa post sfida al Watford (vinta 3-1), ha parlato anche delle voci che lo vedrebbero sulla panchina della Juventus il prossimo anno: "Non so perché i media dicano queste cose. Io ho ancora due anni di contratto qui e me ne vado solo se mi licenziano. Se mi vogliono, io resto".