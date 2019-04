Guardiola e Klopp, progetti a lunga scadenza. Anche senza trofei?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pep Guardiola e Jurgen Klopp, uniti da un doppio destino. La lotta per il titolo d'Inghilterra è quella che li accomuna, sfida che dall'avvento dei petroldollari i Citizens hanno reso una costante, che dall'arrivo della Premier com'è oggi è invece chimera e utopia per i Reds. Poi c'è quella per la Champions League, che ha visto il club del Merseyside già una casella più avanti della formazione del catalano, ma ora davanti allo scoglio Lionel Messi. Guardiola è allenatore da progetto, che al City si è legato proprio per costruire qualcosa di duraturo. Giovani e prospetti, insieme ai campioni dell'oggi: quel che arriva dalle intenzioni, è la sensazione di un matrimonio lungo, tra le parti. Certo è che se, dopo l'ennesimo assalto alla Champions fallito, il ManCity dovesse perdere anche l'incontro scontro con il Liverpool per la Premier, qualcosa forse potrebbe cambiare nelle intenzioni della proprietà araba. Dall'altra parte il tedesco, che è reduce da una finale di Champions, che adesso sfida il Barcellona, che insegue quello che per il Liverpool è un tabù. Dal 1990, infatti, i Reds non vincono la Premier Division e mai sono riusciti a trionfare nella moderna Premier League. La volontà del club pare la stessa dei Citizens: andare avanti insieme, felici del progetto, felici con Guardiola e con Klopp. Fallire in entrambi gli obiettivi, però, porterebbe le società a raccontare la stessa storia?