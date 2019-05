Guardiola e Klopp. Verso una nuova sfida, lontani dai sogni di Agnelli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, dopo la vittoria contro il Brighton, dopo il ritorno all'Etihad, ha avuto modo di parlare di futuro. Di progetti. Di caccia al terzo titolo consecutivo in Premier League. La fame, la voglia dell'allenatore catalano, catalizzatore di trofei, è tutta nelle parole del post gara all'Amex Stadium. E quando parla di futuro, di stagione che verrà, quando oggi il Mirror parla del mercato del quale l'allenatore scuola Barcellona sta già discutendo col ds Txiki Begiristain, allora i segnali si accavallano e vanno tutti nella stessa direzione. Ovvero quella della conferma alla guida del Manchester City anche, almeno, per la prossima stagione.

Klopp, orizzonte Reds "Ci riproveremo, insieme". Jurgen Klopp, manager del Liverpool, tiene la testa alta. Come dice You'll Never Walk Alone, hold your head up high. Lo può fare con orgoglio, dopo una stagione da record, 97 punti, uno in meno dei 98 dei Citizens. E dopo la vittoria contro il Wolverhampton, pur rammaricato, ammette con orgoglio che ci riproverà. Lui con Robertson, con Henderson, con Salah che ammette di "aver trovato a Liverpool una seconda casa". Lui e lo spagnolo sono inevitabilmente sogni di tutte le grandi d'Europa. Anche della Juventus, che però dopo queste parole che ne sigillano formalmente il futuro a Manchester e Liverpool, li vede come chimere. A meno di clamorosi ribaltoni, Pep Guardiola e Jurgen Klopp viaggiano già verso una nuova sfida. Lontani dai sogni di Andrea Agnelli.