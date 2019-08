Guardiola e l'ossessione difensori: in 4 anni spesi 300 mln di sterline

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Pep ha rovinato i difensori italiani". Disse così, in un discorso per la verità più ampio, Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus intendeva che la tendenza dei tecnici nostrani a imitare il guardiolismo avesse portato in secondo piano l'importanza della fase difensiva rispetto a quella di impostazione. Sta di fatto che, a prescindere da ogni considerazione sulla loro rovina, a Pep Guardiola i difensori piacciono eccome. Lo dicono le cifre.

300 milioni di sterline. È questa l'incredibile cifra che in sole quattro estati, finora, il Manchester City ha speso per rinforzare il proprio reparto arretrato. Al cambio, fanno 326 milioni di euro. E ci limitiamo ai grandi innesti, escludendo per esempio Angeliño (andato al PSV e rientrato, differenza di appena 5 milioni) o altri affari secondari.

L'ultimo è stato Joao Cancelo: a bilancio, il terzino portoghese arrivato dalla Juventus è costato 65 milioni di euro. L'estate più ricca, quella del 207: Aymeric Laporte guida la fila con un esborso di 65 milioni, seguono Mendy a quota 57, Kyle Walker a 53 e curiosamente Danilo, valutato 30 due anni fa, 37 nello scambio con i bianconeri quest'anno. Il primo? John Stones. Nel 2016 il City ha speso 56 milioni di euro per strapparlo all'Everton. La somma fa 326 milioni di euro, 300 di sterline appunto. A Guardiola, dicevamo, i difensori piacciono eccome.