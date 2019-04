Guardiola e la CL maledetta: inserisce le stelle a due minuti dalla fine

© foto di Imago/Image Sport

La Champions League non è certo l'habitat naturale per il Manchester City. E lo ha dimostrato anche oggi Josep Guardiola, stupendo con le sue scelte. Delph sul lato destro della retroguardia, fuori sia Sané che de Bruyne. A certificare ulteriormente la serata no - una delle tante del City in Champions League - c'è la parata di Lloris all'undicesimo minuto, quando Aguero può calciare un rigore dopo un fallo di mano causato da Rose su percussione di Sterling: l'argentino calcia in maniera scolastica, sperando di non incrociare i guantoni del portiere francese: terzo rigore consecutivo parato e 0-0 che permane.

Pure quando le cose sembrano volgere al meglio, causa infortunio di Harry Kane, il Manchester City non migliora. Non crea, non trova la porta. Lloris qualche volta ci mette le mani, ma la realtà è che il Tottenham è riuscito a reggere il confronto, pungendo nel momento giusto con Son, diciottesimo gol stagionale. Il finale non vede il furore agonistico che la squadra di Guardiola dovrebbe mostrare: il tecnico iberico inserisce a due minuti dalla fine de Bruyne e Sané, quasi a spregio della bravura e della bontà dei due.

Certo, fra otto giorni può essere tutto diverso. Intanto la sfida è più in bilico di quanto tutti potevano immaginarsi.