Guardiola: "Ho 2 anni di contratto. Se non mi mandano via, resto"

Intervistato prima di un torneo di golf in corso di svolgimento a Caldes de Malavella, Pep Guardiola ha parlato del suo futuro e della notizia di un anno sabbatico che il tecnico avrebbe intenzione di prendersi dopo la stagione 2019-20, apparsa su alcuni principali quotidiani inglesi: "Non prendo anni sabbatici. Le notizie continuano a venir fuori, a ripetersi e a non essere contrastate. Ho due anni di contratto con il City, se non mi mandano via, resterò", riporta Mundo Deportivo. Dichiarazioni che spengono ancora una volta i sogni dei tifosi della Juventus.