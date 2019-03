Guardiola: "Ho vinto 2 Champions ma ne ho perse 7. E la Juve ha CR7"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola, intervenuto ieri sera in conferenza stampa dopo il successo del suo Manchester City contro lo Schalke, parla della volata finale per la Champions League: "È vero, ne ho vinte due. Ma ne ho anche perse sette. Non sono il Real Madrid. È vero, loro sono usciti ma guardate la Juventus cosa ha fatto, cosa è riuscito a fare Cristiano Ronaldo. La Juve lo ha preso per vincere la Champions. Sono arrivati due volte in fondo, perdendo in entrambe le occasioni. Hanno preso Cristiano per vincerla. Lui aveva tutta la pressione sulle spalle e ha segnato tre reti portando la sua squadra au quarti di finale. Questi sono i tipi di giocatore e di squadre che dovremo affrontare più avanti per provare a vincere la coppa. Tutto ciò che posso dire è che ci proveremo".