Guardiola: "Il Real compra bene. Non siamo gli unici a spendere tanto..."

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato prima del Trofeo Costa Brava Legends, torneo di golf in corso di svolgimento a Caldes de Malavella. Tanti i temi affrontati, dal futuro al lavoro di Valverde nel suo Barcellona: "Nella Liga ci sono tante ottime squadre, vincere è difficile. Anzi, è il titolo più importante".

Griezmann può andare al Barça?

"Non ne ho idea, non sono il ds o l'allenatore. Stanno lavorando bene".

Sono giuste le critiche per Valverde?

"Le riceve perché non ha vinto la Champions, perché ha perso una partita. Sembra quasi che la stagione sia fallimentare se non vinci tutti i titoli, 20 anni fa era diverso. Il Barcellona affronta grandi squadre in campionato, vincere con un vantaggio simile è incredibile".

Le altre squadre si stanno già rinforzando.

"Il Real ha acquistato un ottimo giocatore. Non siamo gli unici a spendere soldi...".

Prenderai un anno sabbatico?

"Non prendo anni sabbatici. La notizia continua a venir fuori, a ripetersi e a non essere contrastata. Ho due anni di contratto con il City, se non mi mandano via, resterò".