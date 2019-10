© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'ampio successo interno contro l'Atalanta: "Lo sapevamo, ti portano al limite, ogni azione se la vincono hanno un'opportunità, sennò ce l'abbiamo noi. Sanno cosa fare con la palla, ti portano in una posizione dov'è difficile controllarli. La qualificazione in Champions dell'anno scorso non è casuale, non è facile affrontarli. Do molto credito al risultato, hanno avuto le loro opportunità, come noi. Ci manca una partita per qualificarci, ci proveremo al più presto possibile. Il percorso è lungo, loro sono una squadra che vinceva tre a zero con la Lazio dopo il primo tempo, ha vinto con la Roma. Tutte le squadre che li affrontano soffrono tantissimo".