Guardiola lancia David Silva: "Pronto per domani. Peccato per l'ultima all'Etihad senza tifosi"

Nel corso della conferenza per Lione, il manager del Manchester City Pep Guardiola si è soffermato su David Silva, trequartista spagnolo in scadenza di contratto: "E' assolutamente pronto. Il modo in cui si è allenato e la mentalità, sono davvero impressionato. Sappiamo tutti che è stato un peccato che la sua ultima partita all'Etihad sia stata senza il pubblico. Ma tornerà quando le persone potranno rientrare negli stadi e otterrà ciò che si merita".

Conclusa la Champions, per Silva sarà l'ora di una nuova avventura che sarà quasi certamente in Italia: con la Lazio già raggiunto un accordo triennale.