Guardiola, messaggio a scuola calcio Fano: "Forse ci vediamo presto"

La telenovela estiva con protagonista Pep Guardiola si arricchisce di un altro episodio. Il tecnico del Manchester City, vero sogno della Juventus per il post Allegri, ha infatti inviato un video messaggio a una scuola calcio di Fano e ha concluso con la frase: "Forse ci vediamo presto". Lo stesso allenatore ha comunque ribadito più volte la sua volontà di restare in Premier .

The Guardiola-Juventus psychosis, new episode: Juventus fans currently going crazy for this video Pep has sent to kids team from Apulia countryside, sending best wishes to them and closing with “Maybe I’ll see you soon” pic.twitter.com/Cg41DVRyfA

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 13 giugno 2019