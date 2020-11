Guardiola pazzo di Lukaku: super offerta del Manchester City rifiutata in estate dall'Inter

Antonio Conte non è l'unico estimatore di Romelu Lukaku, fortemente voluto all'Inter due estati fa. L'attaccante belga stuzzica il palato di tanti allenatori, tra cui Pep Guardiola, al punto che il Manchester City nell'ultima sessione di mercato avrebbe stanziato 70 milioni di sterline per riportarlo in Inghilterra e in una città in cui ha già abitato quand'era al Manchester United.

Non bastano. La notizia è stata lanciata dall'Inghilterra dal Telegraph ed è stata ripresa oggi da La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'offerta non è risultata però sufficiente, visto che il club nerazzurro valuterebbe il suo bomber 93,75 milioni di sterline. Non si è mai discusso davvero delle cifre perché una trattativa vera e propria non c'è mai stata: l'Inter non ha mai pensato di privarsi di Lukaku.