Guardiola resta al City, la BBC: lo ha già confessato agli amici

Pep Guardiola lo avrebbe confessato agli amici: resterà al Manchester City. Lo farà nonostante il ban da parte della Uefa per due anni dalla Champions League. Contratto in scadenza nell'estate del 2021, lo spagnolo avrebbe deciso di non abbandonare la barca. Guardiola non parlerà domani in conferenza stampa visto che la gara col West Ham era stata postposta per questioni climatiche ma aveva già ottemperato agli obblighi davanti ai microfoni. Lo spiega la BBC.