vedi letture

Guardiola sorride quando vede il Real Madrid. Ma il City non ha mai battuto i Blancos

Quella di questa sera al Santiago Bernabeu sarà una sfida speciale, per Pep Guardiola. Da sempre la figura del tecnico catalano è infatti legata al Barcellona, motivo per il quale il match di questa sera può essere considerato una sorta di 'Clasico', per lui.

Record favorevole contro il Real Madrid - Negli scontri passati l'allenatore catalano ha spesso fatto piangere i tifosi dei Blancos. Gli scontri sono stati 17, di questi 9 sono terminati con un successo di Guardiola (4 i pareggi e 4 i successi del Real Madrid).

Il City non ha mai battuto il Real Madrid - Se da una parte i numeri di Guardiola fanno sorridere i Citizens, dall'altra occorre sottolineare come la squadra inglese non abbia mai battuto i Blancos in passato. Sono 4 gli scontri fra le due squadre con 2 successi del Real Madrid (entrambi al Bernabeu) e 2 pareggi (entrambi all'Etihad).