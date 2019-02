Guardiola strapazza Sarri: Manchester City-Chelsea termina 6-0

© foto di Imago/Image Sport

Guardiola strapazza Sarri nel 26° turno di Premier League. All'Etihad Stadium non c'è infatti partita tra Manchester City e Chelsea. I padroni di casa dilagano già nel primo tempo grazie alle reti di Sterling (4'), Aguero (13' e 19') e Gundogan (25'). Nella ripresa il copione del match non cambia e a chiudere l'incontro ci pensano ancora Aguero, su rigore (56'), e Sterling (80'). Grazie a questo risultato il City si porta al primo posto in classifica, a pari punti col Liverpool (65), mentre il Chelsea finisce sesto con 50 lunghezze.

Questo il programma completo del 26° turno di Premier:

Sabato 9 febbraio

13.30 Fulham-Manchester United 0-3

16:00 Crystal Palace-West Ham 1-1

16:00 Huddersfield-Arsenal 1-2

16:00 Liverpool-Bournemouth 3-0

16:00 Southampton-Cardiff 1-2

16:00 Watford-Everton 1-0

18:30 Brighton-Burnley 1-3

Domenica 10 febbraio

14:30 Tottenham-Leicester 3-1

17:00 Manchester City-Chelsea 6-0

Lunedì 11 febbraio

21:00 Wolves-Newcastle