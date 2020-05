Guarigione, ritorno in campo e poi rinnovo. Juventus-Dybala, l'accordo è in dirittura d'arrivo

Oltre alla gioia per la guarigione dal Covid-19 e per il prossimo rientro in campo, Paulo Dybala secondo la Gazzetta dello Sport ha un altro motivo per essere felice. La Juventus in questi mesi gli ha fatto capire di essere un pezzo importantissimo della rosa del presente e soprattutto del futuro, dopo le innumerevoli voci di mercato dell’estate scorsa. L’attuale contratto scade nel 2022 ma nei giorni scorsi Fabio Paratici ha fatto capire come l’accordo per il prolungamento sia sempre più vicino, per il quotidiano “in dirittura d’arrivo”.