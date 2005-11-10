In questa sosta la capolista Lazio è scivolata nell'ombra. Uno scenario che, di sicuro, ha soltanto fatto piacere a mister Gattuso che non ha mai smesso un minuto di invitare squadra e tifosi e vivere il primato in classifica con un pizzico di leggerezza. A non farsi schiacciare emotivamente da un risultato che neppure il più ottimista degli ottimisti in estate avrebbe potuto ipotizzare. Ma anche se nell'ombra la Lazio si muove. Lavora per cercare di diventare ancora più competitiva. Perchè se non ha senso parlare di scudetto (ma le favole a volte diventano realtà...), la zona Champions invece potrebbe diventare un obniettivo credibile.

IL RITORNO DI GUD

L'islandese è stato uno dei regali del mercato estivo. Bocciato dalla Fiorentina Gudmundsson cerca il rilancio con la maglia biancoceleste. I primi passi con la Lazio sono stati incoraggianti. Un gol e qualche prestazione interessante. Poi, l'infortunio ha bloccato tutto. Ora è pronto a tornarte nella mischia a cominciare dalla gara contro il Lecce. L'ultimo Gud è un mistero. Ci sono poche tracce di quel fantasista che aveva fatto innamorare tutti ai tempi del Genoa. Ma talento e colpi sono nel suo repertorio. E il suo calcio si sposa a meraviglia con il progetto tattico di Gattuso. L'islandese può portare reti e assist. Un'arma preziosa.,

SOGNO LANG

Poi, c'é il mercato invernale. La situazione economica non è cambiata rispetto all'estate. Lotito non può derogare da certi parametri. La Lazio quindi continuerà ad andare in cerca di occasioni. Un'idea per potenziare il reparto offensivo porta a Napoli, al discusso Nao Lang.L'attaccante ha dato segnali di ripresa nelle ultime prestazioni ma la rottura con la piazza era e resta evidente. Il Napoli potrebbe cederlo per incassare soldi da investire su altri profili. La Lazio non può andare oltre un prestito con diritto di riscatto. Vedremo. Di questi tempi la società biancoceleste riesca a trovare spesso la chiave giusta per andare a segno