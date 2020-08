Gudelj suona la carica: "L'Inter è una squadra da Champions, ma possiamo batterla"

"L'Inter è da Champions, ma possiamo batterla". Nemanja Gudelj, centrocampista serbo-olandese del Siviglia, sfida così i nerazzurri. "Fisicamente sto bene - spiega il giocatore, colpito dal Covid-19 in passato, intervistato da Estadio Deportivo - mi sono sempre sentito bene in realtà e ora sono contento di essere rientrato in gruppo".

Dopo pochi allenamenti col gruppo, sei dovuto scendere in campo contro il Manchester United.

"È vero, prima di quella gara ho fatto solo due allenamenti con la squadra, però mi sono sempre allenato anche a casa. Non è lo stesso, ma è qualcosa. Ora ho fatto più allenamenti e sono pronto per qualsiasi minutaggio vorrà darmi il mister".

Ora date l'assalto alla Sexta.

"Siamo tutti contenti, sappiamo che significa questa competizione per i nostri tifosi. Ma viviamo partita dopo partita, ora arriva una delle più importanti della stagione ma l'abbiamo preparata come facciamo sempre".

L'Inter è uno dei club più importanti d'Europa.

"L'ho vista in semifinale, non mi ha deluso: è una squadra da Champions, che punta al titolo in Italia. Parliamo di una squadra molto forte, che ha dimostrato di essere tale. Sappiamo che hanno ottimi giocatori, siamo coscienti del fatto che servirà la nostra miglior versione per vincere. Siamo in grado di battere chiunque, se giochiamo al nostro livello".

L'Inter è il rivale più forte incontrato finora?

"Ho già detto che è una squadra da Champions League, come del resto il Manchester United: se vogliamo vincere l'Europa League, dobbiamo battere i migliori, o almeno giocarcela".

L'attacco con Lukaku spaventa la vostra difesa?

"Ho molta fiducia nella nostra retroguardia, sarà importante per imporsi in una partita così".