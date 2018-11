© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin è ai ferri corti con l'Atletico Madrid. L'indiscrezione, lanciata dal Corriere dello Sport, parla di un uruguagio a cui non sono piaciute le voci, messe in giro dalla dirigenza castillana, di un rinnovo già sancito durante la scorsa estate. Godin aveva chiesto un aumento salariale con l'idea di rimanere poi nei quadri dirigenziali del club, mentre l'offerta era ferma ai 4 milioni di euro. La separazione sembra davvero vicina, con Leonardo pronto a scattare per anticipare la concorrenza.