Guidolin: "Ho avuto diversi contatti ma aspetto un progetto che mi entusiasmi"

Francesco Guidolin, storico allenatore della nostra massima serie, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport parlando anche del proprio futuro in panchina: "Mi hanno contattato diverse società ma per tornare ho bisogno di un progetto che mi trasmetta entusiasmo e voglia di lottare per perseguirlo. La parte finale della mia carriera vorrei che fosse come voglio io: condizioni giuste e un fascino particolare. A novembre ci sono stati degli approcci e mi ha fatto piacere perché molte società non si sono dimenticate di me. Ho preferito declinare però, l'attività di opionista mi piace".