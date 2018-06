Guizzo di Eriksen e gol di Yurary Poulsen: Perù-Danimarca 0-1

TOP NEWS Ore 20 - Messi chiede scusa. Juve in pole per Wilshere

Fiorentina, non solo Soucek. Occhi su Battaglia e Skhiri

Inter, Vecino non è più incedibile. E i club di Premier sono alla finestra

Lazio, tanti nomi per il dopo Felipe. Sondaggio per Fofana dell'Udinese

Impresa per l'Islanda: con l'Argentina è 1-1. Messi flop

Torino, offerta da 7 milioni per Barkok. L'Eintracht vuole di più

Bologna, sondaggio per Pinamonti e Kouamé

Atalanta, inserimento per Soucek: c'è la Fiorentina

Fiorentina, 2 milioni al Mallorca per il giovane Montiel Rodriguez

SPAL, nuovo incontro per Djourou: si punta al prestito

Dall'Inghilterra: Emery darà il benservito a Wilshere. Juventus in pole

Milan, Musacchio nel mirino del Siviglia. Ma l'argentino non è una priorità

Parma, dalla Turchia: duello con il Galatasaray per Hernandez

Mondiali, day 3: ok Francia, Messi delude. Croazia-Nigeria: ufficiali

Inter, comunicato del Galatasaray: "Non c'è accordo per Nagatomo"

Paura a Mosca: taxi travolge sette tifosi. Autista ubriaco, non un attentato

Importante vittorie della Danimarca che nella seconda gara del gruppo B ha battuto di misura il Perù. A decidere il match la rete di Yurary Poulsen, attaccante del Lipsia che al 14esimo del secondo tempo ben imbeccato da Eriksen ha battuto Gallese. Partita sfortunata per la squadra di Gareca, che allo scadere del primo tempo ha fallito un rigore con Cueva e nel secondo tempo ha avuto più volte l'opportunità di riequilibrare il match. Clicca qui per rileggere la diretta testuale di Perù-Danimarca

