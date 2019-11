Gullit: "De Ligt? Le critiche gli hanno fatto bene, si doveva solo adattare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo storico campione olandese Ruud Gullit, intervistato da Sky Sport, ha commentato così il sorteggio di Euro 2020 e il processo di adattamento alla Serie A del suo connazionale Matthijs de Ligt: "Abbiamo trovato un buon gruppo, giochiamo in casa e sulla carta siamo favoriti, però le partite vanno giocate".

De Ligt?

"L'Italia deve capire che da noi i difensori non vengono presi per difendere e basta, devono essere prima di tutto bravi col pallone tra i piedi. De Ligt ha bisogno di adattarsi a un nuovo tipo di calcio, con degli attaccanti più furbi e più forti di quelli che ci sono in Olanda. Le critiche gli hanno fatto bene, ha risposto da uomo".

Come le sembra l'Italia?

"Sta facendo bene, giocando un calcio quasi non italiano (ride, ndr)".