Gullit: "Diamo tempo a Boban e Maldini, il Milan deve tornare in alto"

Ospite dei microfoni di Sky, l'ex attaccante del Milan Ruud Gullit ha parlato anche del proprio futuro e di quello del club rossonero a cui è ovviamente molto legato: "Ho finito il mio contratto con BeIn Sports, spero di poter dare una mano alla collettività. Tornare al Milan? In questo momento è in buone mani con Boban e Maldini, è una nuova avventura e bisogna avere pazienza, spero abbiano il tempo di far tornare il Milan in alto. Cosa manca? Qualità e serve una idea su come si vuole giocare. Si parte dalle fondamenta, dalla difesa per poi andare in avanti. Europeo? Speriamo vinca l'Olanda... siamo tornati in un grande torneo e spero abbiano capito cosa mancava".