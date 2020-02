vedi letture

Gullit: "Ibra fantastico ma ha 38 anni: non può cambiare il Milan"

Parlando ai microfoni di Mediaset, Ruud Gullit, presente alla cerimonia dei Laureus 2020, ha analizzato i problemi del Milan di Stefano Pioli: "Hanno speso 200 milioni di euro in giocatori che non ha reso come si aspettavano. Ibrahimovic? Fantastico ma ha 38 anni, non può avere la responsabilità di cambiare la squadra. Bisogna ripartire da Boban e Maldini, dargli tempo per ricostruire l'identità rossonera. Lotta Scudetto incerta? Più che ad essere migliorate le altre, è la Juventus ad aver rallentato"