vedi letture

Gullit: "Mi fa piacere vedere la Juventus in difficoltà, la Serie A stava diventando noiosa"

Ruud Gullit ha detto la sua sulla corsia Scudetto e s'è detto felice di vedere una Juventus in difficoltà. Questo il punto di vista dell'ex stella del Milan: "Devo dire che mi fa piacere vedere la Juventus in difficoltà perché sta iniziando a diventare un po' noioso ogni anno. Chiaramente sono ancora loro i favoriti, ma sono in flessione. L'Inter è una buona squadra, la Lazio sta facendo bene e non dimentichiamo l'Atalanta. Credo che sia una cosa buona per il calcio italiano. E' davvero noioso che ogni anno vinca sempre la stessa squadra. Quest'anno è molto più interessante perché se la giocano in quattro". In basso il video.