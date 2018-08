© foto di Federico Gaetano

Il suo arrivo nel 2016 è stato presentato come "regalo di Berlusconi", con il numero uno del Milan che già aveva avviato le trattative per la cessione del club. Costato 8,5 milioni Gustavo Gomez non ha mai dimostrato di valere la cifra. Arrivato fresco di campionato argentino vinto con il Lanus, il paraguayano ha immediatamente dato l'impressione di fare fatica ad adattarsi al calcio europeo, italiano in particolare. Traumatico l'esordio col Napoli, protagonista negativo in un pesante ko per 4-2. Cosa che non ha aiutato né alla sua autostima né alla fiducia di Vincenzo Montella nei suoi confronti. Centellinato nel corso della stagione, alla fine si è anche rivelato meno peggio rispetto alle premesse iniziali. Sicuramente non da Milan, nemmeno quello pessimo del tramonto berlusconiano. Di fatto escluso dal progetto già l'anno scorso, non ha collezionato alcun minuto e ogni trattativa per il trasferimento è saltata. Proprio il Palmeiras, club interessato ad averlo già a gennaio è riuscito nell'intento di acquistarlo questa estate, garantendogli già lo status da titolare.