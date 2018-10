Ha ragione Tuchel. Al PSG manca la mentalità di Ancelotti

Fonte: Dell'inviato a Parigi

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi avrebbe immaginato il Napoli andare a Parigi e fare la partita per ampi tratti di gara? Forse Thomas Tuchel, tecnico del PSG che nella conferenza di martedì aveva anticipato le difficoltà che avrebbe incontrato la sua squadra. "Se siamo tra le favorite per vincere la Champions? No, per niente", le parole del mister dei francesi nella giornata di martedì. Alla fine ha avuto ragione proprio lui, l'ex tecnico del Borussia Dortmund consapevole di quanto ancora dovrà lavorare per permettere al PSG di diventare un'orchestra armonica e non più solo accozzaglia di ottimi calciatori. Non sarà impresa facile, servirà tempo, perché al PSG manca la mentalità vincente in Europa. Quella che ha Carlo Ancelotti, ad esempio. E infatti a Parigi ancora si chiedono il perché la dirigenza ruppe il rapporto con Carletto, prima che poi arrivasse il Real Madrid. Perché monsieur Ancelotti a Parigi aveva intenzione di costruire un progetto importante fin dalle fondamenta. Non gli hanno dato la possibilità, quelle che Aurelio De Laurentiis dovrà essere bravo a concedergli nei prossimi anni per vedere un Napoli sempre migliore in ambito nazionale e continentale.