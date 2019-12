Haaland al BVB. Watzke: "Aveva offerte dai top club europei"

Il Borussia Dortmund ha vinto l’asta internazionale per la rivelazione norvegese Erling Braut Haaland. Il dg giallonero Heinz Joachim Watzke e l’ex numero 30 del Salisburgo hanno dato ieri insieme l’annuncio. Watzke era raggiante: "Nonostante molte offerte di top club europei, Haaland si è deciso per i nostri colori e per le prospettive sportive che gli abbiamo proposto: la nostra ostinazione ha avuto la meglio", le parole riportate dal Corriere dello Sport.

Un vero colpo da parte del club tedesco - si legge -, sia per le qualità dell’attaccante, sia per il blasone dei suoi corteggiatori in Italia (Juventus, Napoli e per ultimo anche il Milan) in Inghilterra (Manchester City) e in Germania (Lipsia). Il 19enne “vichingo d’oro” ha firmato col Borussia fino al 2024 un contratto con decorrenza immediata per le prossime quattro stagioni più il primo semestre 2020. Il 3 gennaio sarà a disposizione dell’allenatore Favre per la preparazione della squadra a Marbella in vista del girone di ritorno della Bundesliga. Il suo esordio è previsto il 18 gennaio ad Augsburg.