Haaland, avvio record in Bundes: manda in gol il Dortmund ogni 17 minuti

Un'altra doppietta, stavolta all'esordio dal 1'. I minutaggi, le squadre e gli avversari cambiano, ma Erling Haaland non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Anzi...

Il centravanti classe 2000 del Borussia Dortmund, autore di due reti sabato scorso contro l'Union Berlino (5-0), ha trovato infatti la sua seconda doppietta consecutiva dopo la tripletta al debutto contro l'Augsburg e anche il suo settimo centro in appena tre partite (136 minuti giocati) coi gialloneri.

Ma c'è di più: Haaland, con sette reti e un assist soltanto finora, ha mandato in gol la sua squadra ogni 17 minuti. Una statistica impressionante, che spiega bene come e perché quella dell'ex obiettivo della Juventus sia sta la miglior partenza di sempre nella storia della Bundesliga.

* Senza dimenticare i 29 gol e i 7 assist collezionati in 27 presenze dal bomber norvegese con la maglia del RB Salisburgo prima del suo trasferimento in Germania a gennaio. Che dire di più, quindi, se non chapeau?