Haaland in Italia sarebbe il re dei bomber. E la versione austriaca anche degli assist

Che Erling Braut Haaland, attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund, sia uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale è cosa nota. Non a caso il Real Madrid ed il Manchester United vorrebbero affidare al norvegese le sorti di una futura splendente rinascita. Il suo impatto col mondo giallonero, dall’arrivo a gennaio dal Salisburgo, è stato a dir poco devastante. Sia in Champions che in Bundesliga. Una certezza là davanti, nonostante i soli 20 anni e la faccia da ragazzino. Ma come impatterebbe, Haaland, sulla nostra Serie A? I numeri in tal senso qualche indicazione riescono darcela.

Le proiezioni sono chiare: sarebbe capocannoniere - Con le medie con cui si è presentato in Germania, in Italia sarebbe certamente in testa alla classifica marcatori. Meglio di Muriel, che in fatto di minuti giocati/gol fatti è il migliore con 1,38 reti ogni 90’ di gioco effettivi. Meglio persino di Ciro Immobile, 25 gol in campionato e media di 1,02 gol per 90’. Haaland, 8 presenze in Bundes e 9 gol, ne segna 1,51 a partita. Una proiezione spaventosa di 57 gol in 38 partite, se giocate tutte per 90’.

L’Haaland austriaco farebbe ancora meglio - Nei 6 mesi al Salisburgo, Haaland ha segnato 16 gol in 14 presenze, 1,4 gol di media ogni 90’ di gioco. Anche in questo caso, meglio di tutti se rapportato alla Serie A. Ma la versione austriaca del bomber norvegese potrebbe andare oltre: con 4 assist in 14 partite, 0,35 ogni 90’ di gioco, Haaland sarebbe l’attaccante con più assist all’attivo. Numeri da predestinato, che non fanno altro che render merito all’investimento straordinario fatto dal Borussia Dortmund in inverno.