Haaland, la macchina da gol. Prima tripletta in Nazionale, 27 gol in 27 partite nel 2020

vedi letture

Erling Braut Haaland cotinua a incantare il mondo del calcio. L'attaccante norvegese ieri sera è stato autore di una tripletta con la sua Nazionale, nel 4-0 contro la Romania. Su tratta del primo hat-trick per il centravanti, alla sesta presenza con la sua selezione. Ennesimo grande traguardo per un giocatore destinato a diventare il più forte numero 9 di questa decade. Le sue statistiche con la Nazionale A della Norvegia dicono 6 reti in 6 partite giocate. Il miglior marcatore della storia degli scandinavi è Jorgen Juve, che dal 1928 al 1937 segnò ben 33 reti in 45 partite. Record facilmente battibile di questo passo.

Estendendo i suoi record anche ai club ci rendiamo conto della straordinarietà dei suoi numeri. La stagione 2020/21 col Borussia Dortmund è iniziata con 5 reti in 4 partite ed estendendo le statistiche al solo 2020 sono 27 le reti segnate in altrettante partite, considerando Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, Champions League e Nazionale. Tutto questo a 20 anni, peraltro compiuti solo lo scorso 21 luglio. Impressionante.