Haaland vince il Golden Boy: "Io vicino alla Juve? Mai detto. Sono al Dortmund solo da un anno"

vedi letture

E' Erling Braut Haaland il Golden Boy 2020, premio istituito come sempre da Tuttosport: "Sono molto orgoglioso - sottolinea l'attaccante del Borussia Dortmund collegato in video da Doha - è una motivazione in più per fare meglio e raggiungere i prossimi obiettivi”.

Sulla nascita del rapporto con l'agente Raiola: “Mino è il migliore agente del mondo, mi ha aiutato tantissimo finora. Voglio continuare a crescere nella mia carriera accanto a lui”.

Su Lewandowski: “Lui è uno dei migliori giocatori al mondo. Lo osservo e lo studio, non so se chiamarla sfida quella fra noi ma di certo voglio vincere e fare bene”.

Sull’esser stato vicino alla Juve in passato e sul futuro: “Si dice che sono stato vicino alla Juve ma io non l’ho mai detto. Sono al Dortmund solo da un anno, sto bene qui e sono contento”.

Sulla sua condizione: “Tornerò molto presto. Sto già meglio, sono certo che a brevissimo sarò sul campo”.