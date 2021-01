"Hai bocciato Mandzukic perché fermo". Siparietto giornalista-Mihajlovic: "E che dovevo dire?"

Sorpreso che il Milan abbia preso Mandzukic perché tu l'avevi bocciato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che alla vigilia della sfida contro il Milan ha risposto così. "Io l'ho bocciato per l'ingaggio, sapete quando prende Mandzukic?"

Stando alle tue parole (clicca qui per rileggerle), Mandzukic fu però bocciato perché non giocava da tanto.

"E che dovevo dire? Lo sai quanto guadagna in sei mesi? Tutto qua".

Io però ti ho chiesto se sei sorpreso che l'abbiano preso?

"No, se l'hanno preso è perché ci sarà stato il benestare di Ibrahimovic, quello sì. E' lo stesso tipo di giocatore, entrambi cazzuti, forti e bravi. Poi Ibrahimovic è di un livello superiore ma Mandzukic nella sua carriera ha fatto bene e sicuramente gli porterà la sua mentalità vincente. Ti faccio un esempio: l'Inter prima dell'arrivo di Mancini aveva sempre una squadra forte, ma non vinceva mai nulla. Questo perché mancavano giocatori con la mentalità vincente, che cominciarono ad arrivare 2-3 a stagione. Se il Milan vuole vincere qualcosa fa bene a prendere giovani bravi, ma anche calciatori che sanno come si vince e sicuramente Mandzukic è uno di quelli".

