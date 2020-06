Hakimi a un passo dall'Inter, Panucci: "Colpo importante per come usa gli esterni Conte"

L'Inter è a un passo dall'acquisto di Achraf Hakimi, laterale classe '98 in prestito al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. Operazione da circa 40 milioni di euro per il laterale marocchino che ha già detto sì al club nerazzurro. "Un colpo importante? Direi di sì, soprattutto per come usa gli esterni Conte - ha detto ai microfoni di 'Sky' Christian Panucci -. Può essere veramente importante, darebbe una certezza in più ad Antonio".