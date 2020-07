Hakimi all'Inter fa esplodere i social dei tifosi del Real: "Solo a 40 milioni, vergogna!"

vedi letture

L'addio di Achraf Hakimi al Real Madrid, ora ufficiale, per diventare un giocatore dell'Inter, ha scatenato subito le reazioni infuocate dei tifosi dei Blancos e quelle di ringraziamento dei sostenitori dell'Inter. Due società con supporter da tutto il Mondo, i tifosi nerazzurri hanno pubblicato le foto che ritraggono i vari Cambiasso, Sneijder e chiudono con Hakimi, scrivendo "Thanks Madrid". "Il secondo miglior terzino del Mondo venduto...", scrivono amari altri tifosi. "E solo per 40 milioni. Vergogna!".

Second best young RB in the world is gone... pic.twitter.com/RKjjaEoJ83 — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) July 2, 2020

Mal negocio. Lo volveremos fichar o a otro peor por 100 millones — Joaquín Lorite (@joaquinlorite) July 2, 2020

Por sólo 40 millones, vergüenza — HALA.MADRID13 (@HALAMADRID1319) July 2, 2020