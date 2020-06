Hakimi e il messaggio d'amore al Dortmund: "Spero che le strade tornino a incrociarsi"

Tramite il proprio account Instagram, Achraf Hakimi saluta i tifosi del Borussia Dortmund nel giorno del suo sbarco in Italia. "E' arrivato il momento di chiudere una tappa bella della mia vita. Dopo due anni meravigliosi, mi preparo per salutare questo club che mi ha dato tanta felicità. Dal primo momento, il trattamento ricevuto da club e città è stato incredibile. Dortmund è stata casa mia per due anni, è stata la scelta giusta. Ringrazio i miei compagni, il corpo tecnico, e tutto il personale del club per la gentilezza e per la fiducia che mi hanno dato. E poi la meravigliosa tifoseia, che ci ha dato sempre appoggio incondizionato. Non dimenticherò mai il Muro Giallo, semplicemente meraviglioso. E poi ringrazio la mia famiglia e gli amici, per l'appoggio avuto in ognio momento. Spero che un giorno le nostre strade tornino a incrociarsi. A presto, Borussia Dortmund", ha scritto Hakimi. Il terzino era in prestito al BVB dal Real Madrid che lo ha ceduto all'Inter.