Hakimi in difficoltà? Conte: "Deve lavorare. In Italia aspettative più alte che altrove"

vedi letture

Come si spiega le difficoltà di Hakimi? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che ha così risposto alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. "A me non piace mai parlare dei singoli. Andate a rivederci cosa ho detto all'inizio su di lui: ha importanti potenzialità, ma deve lavorare tanto, soprattutto nella fase difensiva. In Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte rispetto alla Germania o all'Inghilterra, dove c'è più enjoy. Qui ci sono molte più pressioni, deve lavorare sapendo anche lui che qui in Italia ci sono aspettative e pressioni totalmente diverse rispetto alla Germania".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte