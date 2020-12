Hakimi: "La gente parla tanto. Io penso a lavorare". Mister 45 milioni mette le critiche alle spalle

"La gente parla tanto. Io penso a lavorare". Serviva una serata così per cancellare di colpo le scorie di un periodo poco fortunato. Serviva ritrovare una maglia da titolare, la gioia di correre più veloce della paura di sbagliare, di sentirsi nuovamente una freccia immarcabile come in quella notte di Dortmund in cui fece a pezzi – ma anche innamorare – l’Inter in Champions. Con una doppietta - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Hakimi per una notte Hakimi offusca la solita luce di Lukaku, ancora in gol ma anche sprecone. Mancava il suo completo inserimento per poter dire che l’Inter è davvero tornata grande. Mister 45 milioni ha scelto San Siro per la prima doppietta in nerazzurro. E per mettersi tutte le critiche alle spalle.