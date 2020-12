Hakimi la sblocca su assist di Lautaro. Inter-Spezia è 1-0 in apertura di secondo tempo

Inter in vantaggio in apertura di secondo tempo contro lo Spezia con Achraf Hakimi. Splendida sponda di Lukaku a centrocampo per Lautaro, apertura del Toro per la corsa di Hakimi che si fa 30 metri palla al piede e col destro fulmina Provedel sul primo pale. Minuto 52', Inter-Spezia è 1-0.