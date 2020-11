Hakimi, ora prenditi l'Inter

Il recupero di Hakimi riapre scenari di formazione nuovi in favore dell'Inter in vista della prossima gara di campionato contro il Torino. Il recupero del marocchino consentirà ad Antonio Conte di approfittare delle sue qualità lungo la corsia di destra evitando forzature di minutaggio, anche in vista della gara decisiva successiva contro il Real Madrid. Proprio l'andata contro le merengues ha contraddistinto il rendimento in calando dell'ex giocatore del Borussia Dortmund, nell'ultima fase della stagione pre sosta, quella prestazione incolore deve fungere da propellente mentale per un giocatore chiamato a prendersi l'Inter a tutti gli effetti dopo una fase di ambientamento contraddistinta da picchi altissimi ma anche da errori sottoporta e non, decisamente da evitare. Il cammino in crescita dell'Inter sotto il punto di vista del gioco non può prescindere dalla presenza continuativa del più importante investimento effettuato in estate: dopo l'apprendistato, Hakimi è chiamato a prendersi l'Inter.