Haland: "Duello duro con Koulibaly. Il Napoli mi vuole? Chiedeteglielo"

L'attaccante del Salisburgo, Erling Braut Haland, ha parlato al termine della sfida contro il Napoli in mixed zone, come sottolineato da TuttoNapoli. "Ci sono ancora tre partite, quindi si, la qualificazione è ancora possibile. Per farcela dovremo segnare più gol e subirne di meno, semplice. In cosa il Napoli è stato meglio di noi? Sono stati più efficaci sotto porta, tutto qui. Il duello con Koulibaly è stato bello, ho i segni sulla pelle che ne dimostrano la durezza. Se è vero che il Napoli mi vuole per la prossima stagione? Sinceramente non lo so, dovete chiederlo a loro (ride, ndr)“.