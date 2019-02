© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano già i dettagli di un ritorno a Napoli di Marek Hamsik. Non per vestire la maglia azzurra, spiega Tuttosport: al termine del campionato di serie A, tornerà in città, al San Paolo, per salutare degnamente i tifosi che lo amano con un’amichevole per il definitivo e straziante addio.