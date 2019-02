Hamsik al Dalian, finita un'era: ecco il Napoli col quale ha esordito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo undici anni e sette mesi, Marek Hamsik saluta il Napoli per trasferirsi in Cina, al Dalian Yifang . Il centrocampista slovacco, che ha riscritto la storia del club col record di presenze e con quello di gol, ha esordito con la maglia azzurra in Serie A il 26 agosto 2007, alla prima dei partenopei dopo il ritorno in Serie A.

Questo l'undici che scese in campo al San Paolo nella sfida contro il Cagliari, gara che vide la squadra sarda imporsi 2-0 grazie alle reti di Matri e Foggia: Iezzo; Cupi, Maldonado, Contini, Garics; Blasi, Gargano, Hamsik, Savini; Calaiò, Lavezzi.